(Никифорова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Николай
Рождение ребёнка
1781
Сын: Николаев Ананий
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
1788
Сын: Николаев Ефим
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Николаева) Даръя
Отец ребёнка: Васильев Николай
Рождение ребёнка
26.05.1801
Сын: Николаев Игнатий
Отец ребёнка: Васильев Николай
Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно