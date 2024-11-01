(Никифорова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никифорова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай

Рождение ребёнка
1781

Сын: Николаев Ананий

Отец ребёнка: Васильев Николай

Рождение ребёнка
1788

Сын: Николаев Ефим

Отец ребёнка: Васильев Николай

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Николаева) Даръя

Отец ребёнка: Васильев Николай

Рождение ребёнка
26.05.1801

Сын: Николаев Игнатий

Отец ребёнка: Васильев Николай

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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