Богатырёв Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёв Василий Васильевич

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Место рождения

Куреваниха, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1922

Дата смерти

03.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Куреваниха, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1937 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.04.1945
Мюнхендорф, Австрия
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