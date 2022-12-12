Богатырёв Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1922
Дата смерти03.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.04.1945
Мюнхендорф, Австрия