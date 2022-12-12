Кудымов Федор Данилович
Место рождениядеревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения17.09.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1906
Отец: Кудымов Данил Федотович
Мать: Кудымова Анна Степановна
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
До ?.06.1941
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
Между ?.06.1941 и ?.07.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Бракосочетание
До ?.06.1941
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.08.1941
Уральский военный округ
Проходил военную подготовку в 28-м запасном стрелковом полку 12-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ.
Военная служба
22.08.1941
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В составе третьей сотни маршевого батальона № 1093 (командир – старший лейтенант Задорожный Александр Павлович, 1895 г.р.) в количестве 1018 человек убыл 22.08.1941 г. из г. Свердловска, Свердловская ... Показать все
Военная служба
29.08.1941
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
В составе маршевого батальона № 1093 прибыл 29 августа 1941 года в город Петрозаводск, Карело-Финская ССР, СССР. Зачислен в 131-й армейский запасной полк 7-я армия.
Военная служба
?.09.1941
7-я отдельная армия
Красноармеец, стрелок 7-я стрелковая рота 3-й стрелковый батальон 367-го стрелкового полка 71-я стрелковая дивизия 7-я отдельная армия. Принимал участие в оборонительной операции на Петрозаводском нап... Показать все
Попал в плен (военное)
04.10.1941
Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Место пленения: Карело-Финская ССР, Карельский перешеек, Вохтозеро (карел. Vuohtjärvi): озеро Вохтозеро или деревня Вохтозеро (Петровское сельское поселение) в Кондопожском районе Республика Карелия Р... Показать все
Пропал без вести (военное)
06.10.1941
Пропал без вести 06 октября 1941 года в районе деревни Кеняки, Кондопожский район, Карело-Финская ССР, СССР, ныне урочище Кеняки на территории Петровское сельское поселение Кондопожский район Республи... Показать все
Концлагерь
Между ?.01.1942 и ?.06.1942
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Лагерь № 31, Медвежьегорск (Sotavankileiri 31, Karhumäki), лагерный номер: RE-295
Военная награда
Неизвестно
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Смерть
Неизвестно