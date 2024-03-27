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Зайнагабдинова Минъямал

Место рождения

д.Мусино, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мусино, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Миниса Шокуровна

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Галия Шокуровна

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович

Смерть
1982
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Болезнь
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