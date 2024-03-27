Зайнагабдинова Минъямал
Место рожденияд.Мусино, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения1895
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
д.Мусино, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Миниса Шокуровна
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Галия Шокуровна
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Шокур Губайдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Болезнь