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Туганов Эльзаруко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Туганов Али-Мурза

Мать: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Туганов Хатахцико

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Туганов Альмахсид

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Туганов Ахмет

Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна

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