Туганов Эльзаруко
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Туганов Хатахцико
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Туганов Альмахсид
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Туганов Ахмет
Мать ребёнка: Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна