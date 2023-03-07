Торхова (Останина) Софья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова (Останина) Софья Петрова

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Место рождения

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1770 и 1774

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1774

Отец: Останин Петр Антонов

Мать: Останина Акулина Еремеева

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Торхов Лазарь Григорьев

Отец ребёнка: Торхов (шатунов) Григорий (Потапов)

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Торхов Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Торхов (шатунов) Григорий (Потапов)

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов (шатунов) Григорий (Потапов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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