Торхова (Останина) Софья Петрова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1770 и 1774
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1770 и 1774
Отец: Останин Петр Антонов
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Торхов (шатунов) Григорий (Потапов)
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Торхов (шатунов) Григорий (Потапов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829