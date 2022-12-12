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Сизов Веденей Фомин

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Сизов (сазонов) Фома Емельянов

Мать: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
22.04.1772

Жена: Сизова Евдокия Трафимова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Отчество - Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1775

Сын: Сизов Ефим Веденеев

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трафимова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Сизов Федот Веденеев

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трафимова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Сизов Филипп Веденеев

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трафимова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Сизов Иван Веденеев

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трафимова

Смерть
1806
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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