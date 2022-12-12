Сизов Веденей Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Сизов (сазонов) Фома Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1772
Жена: Сизова Евдокия Трафимова
Отчество - Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1775
Сын: Сизов Ефим Веденеев
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трафимова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Сизов Федот Веденеев
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трафимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трафимова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Сизов Иван Веденеев
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Трафимова
Смерть
1806