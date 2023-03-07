Прокошева Екатерина Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1895
Сын: Прокошев Карпов
Отец ребёнка: Прокошев Карп Василиев
Рождение ребёнка
14.09.1899 ст.
Дочь: Карелина Любовь Карповна
Отец ребёнка: Прокошев Карп Василиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно