Прокошева Екатерина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокошева Екатерина Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Прокошев Карпов

Отец ребёнка: Прокошев Карп Василиев

Рождение ребёнка
14.09.1899 ст.

Дочь: Карелина Любовь Карповна

Отец ребёнка: Прокошев Карп Василиев

Кокинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокошев Карп Василиев

Место жительства
Неизвестно
Кокинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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