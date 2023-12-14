Доляев Антон Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Доляев Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Доляева Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Доляева Мария Антоновна
Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Доляева Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна
Смерть
Неизвестно