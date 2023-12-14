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Доляев Антон Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Доляев Тихон Николаевич

Мать: Доляева Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доляев Петр Антонович

Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Доляева Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Доляев Филипп Антонович

Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Доляева Мария Антоновна

Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Доляева Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Доляев Степан Антонович

Мать ребёнка: Доляева Акулина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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