Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)
Место рождениядер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1658
Отец: Ашихмин Богдан (Богдашка) Савин
Мать: не указана
дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Ашихмин Терентий Афонасьев
Мать ребёнка: Ашихмина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Ашихмина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Ашихмина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лучки Костяева вверх речки Салаковки, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710