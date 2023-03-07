Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Афонасий (Афонка) (Степанов)

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Место рождения

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1638 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1657 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Ашихмин Богдан (Богдашка) Савин

Мать: не указана

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Ашихмин Терентий Афонасьев

Мать ребёнка: Ашихмина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Ашихмин Федор Афонасьев

Мать ребёнка: Ашихмина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Ашихмин Карп Афонасьев

Мать ребёнка: Ашихмина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лучки Костяева вверх речки Салаковки, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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