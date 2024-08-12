Михеева -- Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1897
Дочь: Михеева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Михеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1906
Сын: Михеев Иван Иванович
Отец ребёнка: Михеев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно