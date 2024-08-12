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Михеева -- Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.02.1897

Дочь: Михеева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Михеев Иван Яковлевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1906

Сын: Михеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Яковлевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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