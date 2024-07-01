Килина Евдокия Степанова/Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Килин Никита Петров
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Макшакова (Килина) Параскева Никитина
Отец ребёнка: Килин Никита Петров
Килина, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно