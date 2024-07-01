Килина Евдокия Степанова/Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килина Евдокия Степанова/Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килин Никита Петров

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Макшакова (Килина) Параскева Никитина

Отец ребёнка: Килин Никита Петров

Килина, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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