Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Егорова

Место рождения

Ченчерь, тюменская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
07.05.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ченчерь, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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