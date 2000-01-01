Улькин Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Улькин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1981
Дочь: Шин Елена Андреевна
Мать ребёнка: Улькина Людмила Борисовна
Рождение ребёнка
20.03.1989
Мать ребёнка: Улькина Людмила Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно