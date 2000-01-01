Улькин Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улькин Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Улькин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1981

Дочь: Шин Елена Андреевна

Мать ребёнка: Улькина Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
20.03.1989

Сын: Улькин Артём Андреевич

Мать ребёнка: Улькина Людмила Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улькина Людмила Борисовна

Смерть
Неизвестно
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