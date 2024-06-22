Воронцова Татьяна Антоновна 07.01.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцова Татьяна Антоновна

Воронцова Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

11.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1956

Дочь: Кравченко Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.10.1959

Сын: Кравченко Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.04.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.