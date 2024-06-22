Воронцова Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1931
Дата смерти11.04.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1956
Дочь: Кравченко Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.10.1959
Сын: Кравченко Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.04.1993