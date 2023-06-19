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Курбатов Кирилл Иванович

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Курбатов Иван Илларионов

Мать: Курбатова Ксения Потапова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
09.09.1896

Жена: Курбатова Наталья Фёдоровна

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1902

Сын: Курбатов Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.03.1905

Дочь: Курбатова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Фёдоровна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1908

Сын: Курбатов Николай Кириллович

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Фёдоровна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно