Курбатов Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
09.09.1896
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1902
Сын: Курбатов Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.03.1905
Дочь: Курбатова Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.05.1908
Сын: Курбатов Николай Кириллович
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно