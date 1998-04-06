Елисеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1950
Дата смерти06.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1973
Рождение ребёнка
09.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Галина Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1998