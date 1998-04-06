Елисеев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1950

Дата смерти

06.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1973

Жена: Елисеева Галина Александровна

Рождение ребёнка
09.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Галина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
06.04.1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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