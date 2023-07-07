Федяков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1950
Рождение ребёнка
31.07.1951
Село Берестянки, Муниципальный Район Сасовский, Рязанская область, Россия
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Рождение ребёнка
18.02.1954
Колышлей, Колышлейский район, Пензенская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно