Лаштабова (Курлаева) Марфа
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти11.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Отец: Курлаев Алексей
Мать: Курлаева Домна
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
09.08.1939
?
Рождение ребёнка
08.07.1947
Сын: Лаштабов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Лаштабов Семён Иванович
?
Рождение ребёнка
08.09.1951
?
Рождение ребёнка
20.02.1954
?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1998
г.Оренбург, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.П-Покровка ?