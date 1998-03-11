Лаштабова (Курлаева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаштабова (Курлаева) Марфа

Место рождения

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

11.03.1998

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: Курлаев Алексей

Мать: Курлаева Домна

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
09.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаштабов Семён Иванович

?
Рождение ребёнка
08.07.1947

Сын: Лаштабов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Лаштабов Семён Иванович

?
Рождение ребёнка
08.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаштабов Семён Иванович

?
Рождение ребёнка
20.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаштабов Семён Иванович

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаштабов Семён Иванович

Смерть
11.03.1998
г.Оренбург, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.П-Покровка ?
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