Захаренко Станислав Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1982
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1982
Отец: Захаренко Илья
Рождение ребёнка
12.01.2012
Дочь: Захаренко Ева Станиславовна
Мать ребёнка: Захаренко Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.2016
Дочь: Захаренко Дарья Станиславовна
Мать ребёнка: Захаренко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко Соня Станиславовна
Мать ребёнка: Захаренко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захаренко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко Яна Станиславовна
Мать ребёнка: Захаренко Екатерина Михайловна