Захаренко Станислав Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаренко Станислав Ильич

Захаренко Станислав Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1982

Отец: Захаренко Илья

Мать: Тукенова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.2012

Дочь: Захаренко Ева Станиславовна

Мать ребёнка: Захаренко Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.2016

Дочь: Захаренко Дарья Станиславовна

Мать ребёнка: Захаренко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко Соня Станиславовна

Мать ребёнка: Захаренко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаренко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко Яна Станиславовна

Мать ребёнка: Захаренко Екатерина Михайловна