Сухенко (Дашкова) ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияАлтайский край Павловский р-он,село КОЛЫВАНСК
Дата рождения02.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1965
Алтайский край Павловский р-он,село КОЛЫВАНСК
Бракосочетание
20.09.1986
Боровской Сельский Совет,Брединский район,Челчбинская обл.
Рождение ребёнка
23.06.1987
Отец ребёнка: Сухенко ПЕТР ИВАНОВИЧ
БРЕДЫ Челяб.обл.
Рождение ребёнка
17.07.1989
Сын: Сухенко АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Отец ребёнка: Сухенко ПЕТР ИВАНОВИЧ
БРЕДЫ
Крещение
?.09.1999
пос.ВАРШАВКА Челябинская.обл