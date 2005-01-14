Сухенко (Дашкова) ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухенко (Дашкова) ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Сухенко (Дашкова) ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

avatar

Место рождения

Алтайский край Павловский р-он,село КОЛЫВАНСК

Дата рождения

02.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1965

Отец: Дашков АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: Дашкова ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Алтайский край Павловский р-он,село КОЛЫВАНСК
Бракосочетание
20.09.1986

Муж: Сухенко ПЕТР ИВАНОВИЧ

Боровской Сельский Совет,Брединский район,Челчбинская обл.
Рождение ребёнка
23.06.1987

Сын: Сухенко СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Сухенко ПЕТР ИВАНОВИЧ

БРЕДЫ Челяб.обл.
Рождение ребёнка
17.07.1989

Сын: Сухенко АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Сухенко ПЕТР ИВАНОВИЧ

БРЕДЫ
Крещение
?.09.1999
пос.ВАРШАВКА Челябинская.обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close