Ашенбреннер Юлий
Место рожденияОмск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.10.1854
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ашенбреннер Юлий Юльевич
Мать: Мария Христофоровна
Омск
Рождение ребёнка
09.09.1842
Сын: Ашенбреннер Михаил Юльевич
Мать ребёнка: Ашенбреннер ?
Москва
21 Сентября по старому календарю
Работа или профессия
Неизвестно
предположительно дети: Екатерина, Александра, Ольга (умерли в детстве), см Московский Некрополь, стр 90 в пдф
Инженерный офицер (инженер подполковник)
Смерть
19.10.1854
Москва
указано в Московский Некрополь
Похороны
Неизвестно
Алексеевский Женский Монастырь
указано в Московский Некрополь