Ашенбреннер Юлий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашенбреннер Юлий

Место рождения

Омск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.10.1854

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ашенбреннер Юлий Юльевич

Мать: Мария Христофоровна

Омск
Рождение ребёнка
09.09.1842

Сын: Ашенбреннер Михаил Юльевич

Мать ребёнка: Ашенбреннер ?

Москва
21 Сентября по старому календарю
Работа или профессия
Неизвестно
предположительно дети: Екатерина, Александра, Ольга (умерли в детстве), см Московский Некрополь, стр 90 в пдф
Инженерный офицер (инженер подполковник)
Смерть
19.10.1854
Москва
указано в Московский Некрополь
Похороны
Неизвестно
Алексеевский Женский Монастырь
указано в Московский Некрополь
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