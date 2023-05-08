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Добротина Александра Ивановна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Добротин Николай Павлович

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно