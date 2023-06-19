(Фарафонова) Виктория Валерьевна
Место рождения(от 2 брака)
Дата рождения1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: не указан
Мать: Татьяна Владимировна
(от 2 брака)
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Арина Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан