(Фарафонова) Виктория Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фарафонова) Виктория Валерьевна

Место рождения

(от 2 брака)

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: не указан

Мать: Татьяна Владимировна

(от 2 брака)
Рождение ребёнка
2002

Дочь: Арина Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан