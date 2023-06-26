Шестопалова - Мешкова (Деревяннова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова - Мешкова (Деревяннова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1964

Отец: Деревяннов Иван Петрович

Мать: Деревяннова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
28.12.1985

Сын: Шестопалов Данила Александрович

Отец ребёнка: Шестопалов Александр

Рождение ребёнка
08.12.1993

Сын: Мешков Иван Владимирович

Отец ребёнка: Мешков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Александр