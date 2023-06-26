Шестопалова - Мешкова (Деревяннова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1964
Рождение ребёнка
28.12.1985
Сын: Шестопалов Данила Александрович
Отец ребёнка: Шестопалов Александр
Рождение ребёнка
08.12.1993
Отец ребёнка: Мешков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мешков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестопалов Александр