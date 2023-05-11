Мельникова Марина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.2001
Дочь: Мельникова Александра Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.2011
Сын: Мельников Рюрик Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.2015
Дочь: Мельникова Валентина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности