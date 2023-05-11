Мельникова Марина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Марина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.2001

Дочь: Мельникова Александра Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.2011

Сын: Мельников Рюрик Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.2015

Дочь: Мельникова Валентина Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности