Ишмен (Ишмән) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмен (Ишмән)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733 ст.

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

1689 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.

Отец: Юмәй (Әмәй) Сәфәр

Мать: не указана

Смерть
1788
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