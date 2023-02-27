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Ишмен (Ишмән)
Ишмен (Ишмән)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1733 ст.
Дата смерти
1788
Пол
Мужской
Отец
Юмәй (Әмәй) Сәфәр
1689 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.
Отец:
Юмәй (Әмәй) Сәфәр
Мать: не указана
Смерть
1788
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