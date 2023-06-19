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Дмитриев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1922

Дата смерти

17.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1950

Сын: Дмитриев Александр Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
26.03.1953

Сын: Дмитриев Николай Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
27.04.1960

Сын: Дмитриев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Елена Яковлевна

Пензенская область, Макшанский район, Синцево
Рождение ребёнка
03.06.1966

Дочь: Кавкаева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева Елена Яковлевна

Смерть
17.03.1978