Дмитриев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1922
Дата смерти17.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1950
Сын: Дмитриев Александр Иванович
Мать ребёнка: Дмитриева Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
26.03.1953
Сын: Дмитриев Николай Иванович
Мать ребёнка: Дмитриева Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
27.04.1960
Мать ребёнка: Дмитриева Елена Яковлевна
Пензенская область, Макшанский район, Синцево
Рождение ребёнка
03.06.1966
Дочь: Кавкаева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева Елена Яковлевна
Смерть
17.03.1978