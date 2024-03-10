Картошкина (Кайгородова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1985
Рождение ребёнка
05.08.2010
Дочь: Картошкина Екатерина
Отец ребёнка: Картошкин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.2013
Сын: Картошкин Фёдор
Отец ребёнка: Картошкин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.2018
Сын: Картошкин Андрей
Отец ребёнка: Картошкин Алексей Николаевич
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно