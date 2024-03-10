Картошкина (Кайгородова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картошкина (Кайгородова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1985

Отец: Кайгородов Николай Александрович

Мать: Кайгородова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
05.08.2010

Дочь: Картошкина Екатерина

Отец ребёнка: Картошкин Алексей Николаевич

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.02.2013

Сын: Картошкин Фёдор

Отец ребёнка: Картошкин Алексей Николаевич

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.11.2018

Сын: Картошкин Андрей

Отец ребёнка: Картошкин Алексей Николаевич

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Картошкин Алексей Николаевич

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