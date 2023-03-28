Кириллов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кириллов Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тетерюгино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Иванович Константин

Мать ребёнка: не указана

Тетерюгино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тетерюгино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Тетерюгино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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