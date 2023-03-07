(Наймушина) Евдокия Митрофанова
Место рожденияпоч. Над Талым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения01.03.1783 ст.
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1783 ст.
поч. Над Талым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816