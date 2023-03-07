(Наймушина) Евдокия Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наймушина) Евдокия Митрофанова

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Место рождения

поч. Над Талым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.03.1783 ст.

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1783 ст.

Отец: Наймушин Митрофан (Дементий) Васильев

Мать: Наймушина Евдокия (Овдотья) Петрова

поч. Над Талым Ключом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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