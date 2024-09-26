Подвойский Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подвойский Иван
Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подвойский Демьян
Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подвойский Андрей
Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подвойский Яков
Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Подвойский Петр
Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна
Рождение ребёнка
24.06.1892
Сын: Подвойский Федор
Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1994
Дочь: Дробкова (Подвойская) Варвара Младший
Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна
Смерть
Неизвестно