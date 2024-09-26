Подвойский Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подвойский Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Иван

Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Павел Старший

Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Демьян

Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Андрей

Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Яков

Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подвойская (Шевцова) Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Подвойский Петр

Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна

Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Подвойский Федор

Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна

Рождение ребёнка
Между 1893 и 1994

Дочь: Дробкова (Подвойская) Варвара Младший

Мать ребёнка: Подвойская (Шевцова) Анна

Смерть
Неизвестно

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