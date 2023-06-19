безсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)

Похороны

06.03.1889

Починка при речке Щучьей запасный рядовый Заключение о смерти: (по отношению Станового Пристава 2 стана Орловского уезда от 13-го марта сего года за №131)