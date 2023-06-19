Фарафонов Сергей Яковлев
Место рождениябезсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)
Дата рождения1855
Дата смерти28.02.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Фарафонов Яков Тимофеев
безсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)
Рождение ребёнка
11.11.1883
Сын: Фарафонов Иоанн
Мать ребёнка: Фарафонова Варвара
старший брат
Рождение ребёнка
29.11.1886
Сын: Фарафонова Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Фарафонова Варвара
починок Лузяковский при малой Щучьей рч. (Пухачи) Орловский уезд Верходворская волость, Общество Верходворское
Рождение ребёнка
04.01.1889
Сын: Фарафонов Михаил
Мать ребёнка: Фарафонова Варвара
Починка при речке Щучьей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фарафонова Варвара
Смерть
28.02.1889
починок Лузяковский при малой Щучьей рч. (Пухачи) Орловский уезд Верходворская волость, Общество Верходворское
Причина смерти: убило на лесосплаве сорвавшейся стойкой. Официально: От непроходимости кишек вследствие перекручивания
Похороны
06.03.1889
Починка при речке Щучьей запасный рядовый Заключение о смерти: (по отношению Станового Пристава 2 стана Орловского уезда от 13-го марта сего года за №131)