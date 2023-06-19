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Фарафонов Сергей Яковлев

Место рождения

безсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)

Дата рождения

1855

Дата смерти

28.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Фарафонов Яков Тимофеев

Мать: Фарафонова Агафья Егорова

безсрочно-отпускный рядовый Флотский солдат деревня Пухачи Вятская губерния ( В РС его год рождения 1857)
Рождение ребёнка
11.11.1883

Сын: Фарафонов Иоанн

Мать ребёнка: Фарафонова Варвара

старший брат
Рождение ребёнка
29.11.1886

Сын: Фарафонова Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Фарафонова Варвара

починок Лузяковский при малой Щучьей рч. (Пухачи) Орловский уезд Верходворская волость, Общество Верходворское
Рождение ребёнка
04.01.1889

Сын: Фарафонов Михаил

Мать ребёнка: Фарафонова Варвара

Починка при речке Щучьей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фарафонова Варвара

Смерть
28.02.1889
починок Лузяковский при малой Щучьей рч. (Пухачи) Орловский уезд Верходворская волость, Общество Верходворское
Причина смерти: убило на лесосплаве сорвавшейся стойкой. Официально: От непроходимости кишек вследствие перекручивания
Похороны
06.03.1889
Починка при речке Щучьей запасный рядовый Заключение о смерти: (по отношению Станового Пристава 2 стана Орловского уезда от 13-го марта сего года за №131)