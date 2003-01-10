Юркин Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1939
Дата смерти10.01.2003
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1939
Отец: Юркин Сергей
Бракосочетание
19.06.1965
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Юркина Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юркина Зинаида Александровна
Смерть
10.01.2003
Тулун, город Тулун, Иркутская область