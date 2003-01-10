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Юркин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Хрущево, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.10.1939

Дата смерти

10.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1939

Отец: Юркин Сергей

Мать: Юркина Аграфена Михайловна

Хрущево, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.06.1965

Жена: Юркина Зинаида Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Юркина Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Юркина Зинаида Александровна

Смерть
10.01.2003
Тулун, город Тулун, Иркутская область
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