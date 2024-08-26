Шерстнева Анисья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстнева Анисья Игнатьевна

Шерстнева Анисья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.03.1886 ст.

Дочь: (Шерстнева) Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Шерстнев Сергей Прокопьевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись № 20 C:\Users\tanya\Desktop\МК от Шошина\photo_5283196063894852236_y.jpg
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.