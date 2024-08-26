Шерстнева Анисья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1886 ст.
Дочь: (Шерстнева) Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Шерстнев Сергей Прокопьевич
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
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Смерть
Неизвестно