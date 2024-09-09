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Терентий Васильев

Место рождения

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Василий Куприянов

Мать: Марфа Григорьева

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Терентьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Федор Терентьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марфа Терентьева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Трифан Терентьев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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