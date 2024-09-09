Терентий Васильев
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Василий Куприянов
Мать: Марфа Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Терентьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Федор Терентьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марфа Терентьева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Трифан Терентьев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно