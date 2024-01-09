Кленкова (Умришова) Надежда Николаевна
Место рожденияНижний Новгород (Горький)
Дата рождения30.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1960
Бракосочетание
31.07.1981
Рождение ребёнка
04.07.1982
Сын: Кленков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кленков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
12.11.1983
Сын: Кленков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кленков Михаил Михайлович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область