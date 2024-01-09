Кленкова (Умришова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленкова (Умришова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Нижний Новгород (Горький)

Дата рождения

30.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1960

Отец: Умришев Николай Тимофеевич

Мать: Умришева (Куроедова) Лидия Ивановна

Бракосочетание
31.07.1981

Муж: Кленков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
04.07.1982

Сын: Кленков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кленков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
12.11.1983

Сын: Кленков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кленков Михаил Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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