Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Евгений Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Николаева) Ксения Феодосьевна
Отец ребёнка: Николаев Феодосий Климентович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Филимон Феодосьевич
Отец ребёнка: Николаев Феодосий Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Петр Феодосьевич
Отец ребёнка: Николаев Феодосий Климентович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Зубкова (Николаева) Мария Феодосьевна
Отец ребёнка: Николаев Феодосий Климентович
Смерть
Неизвестно