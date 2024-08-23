Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Морозова) Мавра Евгеньевна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Евгений Васильевич

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Николаева) Ксения Феодосьевна

Отец ребёнка: Николаев Феодосий Климентович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Филимон Феодосьевич

Отец ребёнка: Николаев Феодосий Климентович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Феодосий Климентович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Петр Феодосьевич

Отец ребёнка: Николаев Феодосий Климентович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Зубкова (Николаева) Мария Феодосьевна

Отец ребёнка: Николаев Феодосий Климентович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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