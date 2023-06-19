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Мусиенко Евтифий

Место рождения

Беляки, Полтавська область

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Мусиенко Емельян Евтифиевич

Мать ребёнка: не указана

Беляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Мусиенко Павел Евтифиевич

Мать ребёнка: не указана

Беляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Мусиенко Влас Евтифиевич

Мать ребёнка: не указана

Беляки, Полтавська область
Смерть
Неизвестно