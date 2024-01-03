Шевкопляс Вера Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевкопляс Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевкопляс Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Шевкопляс Виктор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевкопляс Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Шевкопляс Виктор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевкопляс Владимир Викторович

Отец ребёнка: Шевкопляс Виктор Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевкопляс Виктор Лаврентьевич

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