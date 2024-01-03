Шевкопляс Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевкопляс Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Шевкопляс Виктор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевкопляс Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Шевкопляс Виктор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевкопляс Владимир Викторович
Отец ребёнка: Шевкопляс Виктор Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно