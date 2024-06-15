(Скворцова) Елизавета Николаева
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения05.10.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1903 ст.
Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания
Крещение
07.10.1903 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Мария Николаева
Смерть
Неизвестно