Попова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Попов Петр Андреевич
Отец ребёнка: Попов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Попов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно