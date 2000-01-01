Попова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1835 и 1840 г.р.

Дети

1865 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Попов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Попов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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