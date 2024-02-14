Тянников Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тянников Михаил Владимирович

Место рождения

Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н, ш 3

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1942 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Тянников Владимир

Мать: Тянникова (Тяникова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова Наталья

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50105747/
Рождение ребёнка
20.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тянникова Наталья

Рождение ребёнка
19.05.1942

Сын: Тянников Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Тянникова Наталья

Смерть
Неизвестно

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