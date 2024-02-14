Тянников Михаил Владимирович
Место рожденияУкраинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н, ш 3
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Тянников Владимир
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50105747/
Рождение ребёнка
20.06.1929
Рождение ребёнка
19.05.1942
Сын: Тянников Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Тянникова Наталья
Смерть
Неизвестно