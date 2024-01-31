Пискарева Феодосия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарева Феодосия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

29.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискарева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич

Марфино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискарев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прибылова (Пискарева) Гликерия (Лукерья) Ивановна

Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пулькина (Пискарева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пискарев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1872

Сын: Пискарев Илья Иванович

Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич

Смерть
29.12.1892

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