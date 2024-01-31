Пискарева Феодосия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти29.12.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискарева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прибылова (Пискарева) Гликерия (Лукерья) Ивановна
Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пулькина (Пискарева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пискарев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
17.07.1872
Отец ребёнка: Пискарев Иван Алексеевич
Смерть
29.12.1892