Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно