Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно