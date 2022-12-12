Шайтанов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайтанов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

03.01.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1830 по 1836
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1836 по 1848
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1848 по 1855
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1869 по 1888
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 1869
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
03.01.1888
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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