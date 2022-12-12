Шайтанов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти03.01.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1830 по 1836
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1836 по 1848
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1848 по 1855
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1869 по 1888
Место жительства
По 1869
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
03.01.1888