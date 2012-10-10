Даутов Гумар Юнусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1923
Дата смерти10.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова Гайния Галимжановна
Рождение ребёнка
03.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даутова Гайния Галимжановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2012