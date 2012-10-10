Даутов Гумар Юнусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаутов Гумар Юнусович

Даутов Гумар Юнусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1923

Дата смерти

10.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова Гайния Галимжановна

Рождение ребёнка
03.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даутова Гайния Галимжановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даутова Гайния Галимжановна

Смерть
10.10.2012