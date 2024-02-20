Юрченко (Кулик) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Кулик) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кулик Григорий

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
20.01.1930

Муж: Юрченко Павел Иванович

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
30.12.1930

Дочь: Тамара Павловна

Отец ребёнка: Юрченко Павел Иванович

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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