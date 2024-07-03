Жук Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1982
Отец: Жук Валерий
Мать: Жук Анна
Рождение ребёнка
22.11.2006
Сын: Жук Арсений Александрович
Мать ребёнка: Жук (Лобань) Вероника Валерьевна
Рождение ребёнка
02.07.2012
Сын: Жук Ярослав Александрович
Мать ребёнка: Жук (Лобань) Вероника Валерьевна
Рождение ребёнка
29.07.2021
Дочь: Жук Есения Александровна
Мать ребёнка: Жук (Лобань) Вероника Валерьевна