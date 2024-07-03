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Жук Александр Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1982

Отец: Жук Валерий

Мать: Жук Анна

Рождение ребёнка
22.11.2006

Сын: Жук Арсений Александрович

Мать ребёнка: Жук (Лобань) Вероника Валерьевна

Рождение ребёнка
02.07.2012

Сын: Жук Ярослав Александрович

Мать ребёнка: Жук (Лобань) Вероника Валерьевна

Рождение ребёнка
29.07.2021

Дочь: Жук Есения Александровна

Мать ребёнка: Жук (Лобань) Вероника Валерьевна

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