Добротина Евдокея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротина Евдокея Никифоровна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1706 г.р.

Дети

Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Добротин Иван Петрович

Отец ребёнка: Добротин Петр Еремеевич

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротин Петр Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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